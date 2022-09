Ed Sheeran si esibisce a sorpresa a Ibiza cantando i Backstreet Boys

Dj-set improvvisato per il cantante, che si è cimentato in I Want it That Way Condividi

Grande sorpresa per gli avventori di un locale di Ibiza, che si sono trovati ad assistere a un concerto di Ed Sheeran sulle note dei Backstreet Boys. Non era in programma e non era previsto ma l'artista ha ben pensato di fare un'improvvisata al pubblico che, ovviamente, è andato in delirio. Non capita certo tutti i giorni di far serata in un locale e di trovarsi di punto in bianco al concerto di una delle principali star della musica internazionale. Nessuno si aspettava il suo arrivo, nemmeno l'organizzazione, ma Ed Sheeran non è nuovo a questo tipo di improvvisate.



Cosa è accaduto a Ibiza approfondimento Ed Sheeran celebra i 100 milioni di followers su Spotify I fatti si sono svolti poche sere fa presso il Paradise O’Beach di Ibiza, uno dei locali che nel 2022 ha riscosso maggior successo tra i turisti e non solo. Sebbene siamo già alla fine di settembre e l’estate stia lasciando il nostro emisfero, la stagione a Ibiza non è mai finita. L’isola è un punto di ritrovo permanente grazie al clima mite e gode di flussi turistici più o meno ampi durante tutto l’anno. Ed è così che, nonostante sia abbondantemente passata la prima metà di settembre, il locale in cui Ed Sheeran si è esibito era gremito di persone. Era già in corso un dj-set al quale il cantante si è unito per suonare. Non tutti si sono immediatamente resi conto di quanto stava accadendo sul palco, talmente era grande la sorpresa di ritrovarsi improvvisamente davanti Ed Sheeran. Ovviamente, i presenti hanno iniziato a riprendere tutto con i loro telefoni, per poi condividere sui social le immagini che, in poco tempo, hanno ovviamente fatto il giro del web. Tanta l’ammirazione nei confronti del cantante, che ha sempre dato di sé l’idea di essere un ragazzo normale e lontano dai divismi che, invece, caratterizzano molti suoi colleghi.

Cosa ha cantato Ed Sheeran GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Nei brevi video che sono stati condivisi online si può ascoltare Ed Sheeran impegnato a cantare alcuni dei suoi successi più famosi, quali per esempio Shape Of You. Ma durante l’esibizione ha eseguito, tra gli applausi della gente, anche I Want it That Way dei Backstreet Boys, durante la quale è saltato tra la folla per cantare con i fan. Ma non è finita qui, perché in altri video si vede Ed Sheeran che canta Sweet Caroline e ... Baby One More Time di Britney Spears. Ed Sheeran ha fatto quello che fanno i suoi coetanei, ha deciso di divertirsi facendo quello che più gli piace e il pubblico non ha potuto che apprezzare questa improvvisata, con la speranza che il cantante replichi lo show.

