Ed Sheeran celebra i 100 milioni di followers su Spotify

Quello tagliato da Ed Sheeran è un traguardo molto importante: il cantante di Halifax, ad appena 31 anni, è diventato il primo artista a raggiungere quota 100 milioni di follower su Spotify , la piattaforma per lo streaming musicale. È stato lo stesso Ed Sheeran a effettuare l’annuncio e non, come si potrebbe supporre, sui social. Il “rosso” inglese è stato uno dei più giovani cantautori di successo della sua generazione con il pop e le ballad che hanno rapidamente scalato tutte le classifiche mondiali. Timido e poco avvezzo ai riflettori, Ed Sheeran quando sale su un palco con la chitarra di trasforma e tira fuori tutta la grinta e l’energia di cui è capace. Ed Sheeran può vantare anche un altro record, perché oltre a essere l’artista più seguito è anche quello più ascoltato: il suo album Equals è in cima alla top 10 degli artisti internazionali, davanti a gente del calibro di Justin Bieber e The Weeknd.

L’annuncio del traguardo raggiunto

Nel 2022, epoca social per eccellenza, sarebbe logico supporre e immaginare che Ed Sheeran abbia dato l’annuncio tramite i suoi seguitissimi profili. D’altronde, le comunicazioni, anche quelle istituzionali, ormai passano soprattutto da lì. Invece no, il cantautore di Halifax ha voluto stupire ancora una volta e invece di utilizzare i social, ormai quasi abusati e utilizzati come strumento d’agenzia, ha cercato di essere alternativo e di sorprendere i suoi fan. Come? Prima di salire sul palco per iniziare il concerto di Bruxelles, il cantautore è andato in giro per il King Baudouin Stadium della capitale belga indossando una t-shirt evocativa: “Chiedetemi dei miei 100 milioni di follower su Spotify”. L’ha mostrata ai tecnici e agli operatori che stavano riprendendo il backstage dell’evento e la scena è stata ripresa anche dal suo staff che, subito dopo il clamore generato da quella maglietta, ha deciso di condividere la clip anche sui social dove, inevitabilmente, il post ha fatto il pieno di like e di consensi. Davanti a un talento così cristallino come quello di Ed Sheeran, in pochi hanno messo in dubbio la sua scalata verso il successo quando il cantautore iniziava ad affacciarsi sulla scena internazionale. Per molti, però, il vero ostacolo sarebbe potuto essere il suo carattere, anche se Ed Sheeran ha sempre dimostrato che si può essere gentili, timidi ed educati nella vita reale ma delle vere star sul palcoscenico, davanti a decine di migliaia di persone.