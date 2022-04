Il cantautore britannico ha condiviso un inedito backstage del videoclip di 2Step, il nuovo singolo in remix con Lil Baby, uscito venerdì 22 aprile. Le riprese hanno come location Kiev, quando la capitale ucraina non era ancora colpita dagli orrori della guerra. È proprio per l’Ucraina che Ed Sheeran ha espresso il suo pensiero ed azioni di solidarietà