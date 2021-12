Ed Sheeran, 50 mila sterline per una chitarra donata a una scuola

Ed Sheeran dona una chitarra alla scuola della sua città

approfondimento

Lo strumento, in palio alla speciale lotteria di Natale di una scuola nel Suffolk, è stato venduto per oltre 50mila sterline (per l’esattezza 52.765 mila) all'organizzazione benefica GeeWizz con sede nel Suffolk, che l'ha messa all'asta per una raccolta fondi interamente devoluta alla realizzazione di nuove strutture scolastiche per l’apprendimento di studenti disabili e neurodivergenti alla Sir Robert Hitcham's School di Framlingham. “Non esiste un'altra chitarra come questa. É un prototipo che mi viene inviato per capire se le altre chitarre sono a posto, è unica. Per vincerla basterà comprare un biglietto per la lotteria della scuola. Il ricavato andrà in beneficenza e servirà per costruire un centro musicale in una scuola elementare vicino a me, cosa di cui sono davvero entusiasta” ha raccontato il cantante solo alcuni giorni fa in un videomessaggio prima della lotteria. La chitarra è veramente un pezzo unico ed inimitabile, non solo perché appartenuta ad Ed Sheeran, ma anche perché interamente realizzata a mano da George Lowden, strumentista che ha costruito diverse chitarre di Ed Sheeran negli ultimi anni. “È realizzata in legno di noci e abeti caduti naturalmente” ed è davvero personalizzata visto che porta anche la firma scritta a mano dell’artista, che ha voluto dedicare al vincitore un messaggio davvero speciale.