Sul profilo Instagram di Ed Sheeran è apparsa una scena che rimanda ad una delle più celebri del film natalizio “ Love Actually ”, quella in cui Mark va a bussare alla porta della moglie del suo migliore amico, Juliet, per dichiararle il suo amore, pur consapevole di non poter essere corrisposto. Vediamo allora Ed suonare alla porta di Elton John e comunicare con lui (e con i suoi fan) attraverso alcuni cartelloni scritti. "Ciao, lo scorso Natale ho ricevuto una chiamata dal mio amico Elton John, e lui mi disse di voler fare una canzone di Natale, e io risposi dicendo sì, forse nel 2022, ma in realtà ho scritto il ritornello quel giorno ed eccoci qui con la nostra canzone di Natale” si legge nei cartelli. Viene poi annunciato che il brano uscirà il 3 dicembre e che è possibile preordinarlo. Sempre venerdì uscirà anche il video della canzone, di cui Ed Sheeran ha pubblicato un'anticipazione sempre sul suo profilo Instagram.

Elton John ed Ed Sheeran, cosa sappiamo di Merry Christmas

Il ricavato delle vendite di questo singolo sarà dato in beneficienza alle associazioni patrocinate dai due musicisti: la Ed Sheeran Suffolk Music Foundation e la Elton John AIids Foundation. Ma la collaborazione tra i due artisti non si concluderà qui: sono previste altre due canzoni, delle quali ancora non si sa nulla. Inizialmente Ed Sheeran non era convinto di voler fare una canzone natalizia, come ha spiegato a Jimmy Fallon in un'intervista. “In realtà sono sempre stato piuttosto contrario alle canzoni di Natale e non perché il Natale non mi piace, tutt’altro, io lo amo. Fare un brano natalizio è però complicato, devi metterci dentro di tutto”. Ma perché intitolare il brano “Merry Christmas”? “Mi ero appuntato il titolo Merry Christmas, con la consapevolezza che avrei poi dovuto cambiarlo per l’incredibile numero di canzoni chiamate in questo modo. Ho scritto queste due parole su Spotify e non è uscito nulla, niente. C’era Merry Christmas everyone o cose simili, ma nessuna canzone si chiamava semplicemente così. È come un bug nei videogiochi, così abbiamo deciso di chiamarla proprio Merry Christmas”. Il 13 dicembre Ed e Elton saranno anche co-protagonisti di un concerto natalizio a Londra. Uno spettacolo organizzato in onore della Ed Sheeran Suffolk Music Foundation, l’associazione fondata dal cantautore due anni fa con lo scopo di aiutare i giovani della regione del Suffolk a fare della musica una professione.