Ed Sheeran ed Elton John insieme per Natale, l'annucio su instagram

L'insolita coppia è apparsa sui social con un look a tema e con la promettente frase cooming soon ad accompagnarla

Una coppia inedita entrerà nelle nostre case durante le prossime festività natalizie. Ed Sheeran ed Elton John combineranno qualcosa per Natale. Le due star appaiono insieme su Instagram, in versione natalizia, con un ammiccante coming soon, che sembra preludere a una collaborazione per un brano dedicato alle feste. Nella foto postata sui social, Ed Sheeran (che sarà ospite del quinto live di X Factor) con un vestito da Babbo Natale corto, che gli lascia scoperte le gambe, indossa anche dei moonboot bianchi ed è in piedi accanto a Elton John seduto al pianoforte. Sir Elton indossa una tuta verde di Gucci con una sciarpa rossa e scarpe color argento e commenta sotto la foto: "Feeling festive", ovvero "sensazione di festa".