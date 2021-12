Ultimo ed Ed Sheeran si incontrano a Los Angeles: sorprese in arrivo?

Tra gli scatti delle ultime settimane in California, il cantautore romano ha condiviso una fotografia che ha mandato subito in visibilio i fan italiani. L’artista posa al fianco di Ed Sheeran accompagnando il post da una strana didascalia che recita: “Attenti a quei due”. Tutti si chiedono se sia in arrivo una collaborazione Condividi

Da alcune settimane a Los Angeles, dove è volato in compagnia della fidanzata Jacqueline Luna, Ultimo non smette di deliziare i fan sui social con scatti in compagnia della sua dolce metà, di escursioni e della tanto amata musica. Tra questi un ultimo post che ha letteralmente mandato in visibilio i fan del giovane cantautore: l’artista romano posa al fianco di Ed Sheeran e accompagna la fotografia da una caption piena di sorpresa e di speranza su una possibile collaborazione tra loro: “Attenti a quei due”.

Ultimo e Ed Sheeran, collaborazione in arrivo? approfondimento Ultimo è un artista...Solo in vetta che la vita la guarda com'è Oltre 300mila mi piace e un’altrettanta pioggia di commenti per una fotografia che nelle scorse ore ha fatto letteralmente “esplodere” il web, per lo meno per i fan italiani. Ultimo posa al fianco di Ed Sheeran, incontrato a Los Angeles, e lascia aperte tutte le possibilità su un loro duetto musicale. La didascalia che accompagna il post infatti recita: “Attenti a quei due”, insieme a due faccine che invitano al silenzio, come se ci fosse un grande segreto da custodire. La collaborazione segnerebbe l’incontro di due musicisti tanto diversi quanto uguali, uniti dalla passione per il cantautorato che li ha portati, in poco tempo ad imporsi sulla scena musicale degli ultimi anni. Niccolò Moriconi (vero nome di Ultimo) è infatti un artista che si è fatto sempre più apprezzare collezionando dischi d’oro e di platino – oltre ad essere atteso il prossimo anno, per un intero tour negli stadi, a soli 26 anni. Dal canto suo Ed Sheeran, fresco dell’uscita dell’ultimo disco “=” (“Equals”) e tra gli artisti internazionali più apprezzati e premiati del momento, ha fatto sognare fin dal suo esordio, milioni di fan con la sua musica.

Perché Ultimo è a Los Angeles approfondimento Ultimo in concerto, il tour negli stadi slitta nel 2022 Il cantautore romano si trova ormai da circa due settimane in California. Dopo la pubblicazione del suo quarto disco di inediti “Solo” (22 ottobre 2021), ha infatti deciso di concedersi alcuni attimi di relax per raggiungere la città di Los Angeles dove vive stabilmente la fidanzata Jacqueline Luna di Giacomo. Ecco cosa scrive Ultimo sui social a proposito del suo ritorno Oltreoceano, da dove, nel 2020, ha dovuto “scappare” per l’arrivo della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA): “Fa uno strano effetto essere in questa città da cui nel 2020 sono dovuto “scappare” per il covid. Essere di nuovo qui, dopo due anni, mi sta dando speranza e carica per tutto quello che verrà… tra cui, i concerti. Percepisco l’attesa perché più di 500.000 persone hanno acquistato un biglietto e aspettano le conferme, come me, di poterci rivedere. Io mi sto preparando, perché nel 2022 ci rivedremo e canteremo insieme, a qualsiasi costo. E se chi deve darci le risposte per ripartire al 100% della capienza continuerà a tardare (pur vedendo gli stadi pieni ogni domenica perché, si sa, il calcio può) troverò personalmente una soluzione che possa accontentarvi tutti. Vi abbraccio”.