Classe 2000, Jacqueline Di Giacomo è nata dall’amore tra Heather Parisi e il suo ex, l'ortopedico Giovanni Di Giacomo. Proprio Ultimo (vero nome Niccolò Moriconi) ha deciso di uscire allo scoperto pubblicando su Instagram alcune foto che lo ritraggono assieme a Jacqueline Luna. Per molto tempo Ultimo è stato sentimentalmente legato a Federica Lelli . Dopo una crisi post Sanremo 2019, i due erano tornati insieme per poi lasciarsi di nuovo oltre un anno fa; le voci di un ulteriore ritorno di fiamma durante il lockdown ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) erano state smentite. “Per come sono fatto”, raccontò l'artista in un’intervista, “quando mi immergo in grandi risultati tendo a non riconoscere più quali siano le cose importanti della vita privata , a parte l’amicizia che mi terrà sempre in piedi”.

I primi indizi della relazione con Ultimo sono arrivati via social: i due hanno infatti condiviso alcune storie di Instagram in cui si stavano godendo una gita in barca. Poco dopo, la conferma grazie alle foto pubblicate da entrambi. Il rapporto tra Jacqueline e mamma Heather, che vive a Hong Kong con il marito e i loro due figli, non è facile. Due anni fa, durante un'ospitata della showgirl da Barbara d'Urso la ragazza aveva pubblicato un post polemico: "Perché non le chiedete dove sono le altre figlie?" aveva scritto. La ragazza, però, decise di non alimentare ulteriormente le polemiche e di non parlare più della sua affermazione. "Non cerco nessun tipo di visibilità, altrimenti starei già in televisione a levarmi qualche sassolino dalla scarpa". Per tre anni, Jacqueline Luna ha vissuto dalla mamma a Hong Kong, decidendo poi di rientrare in Italia nel 2013. Oggi risiede tra Roma e Los Angeles e studia recitazione.