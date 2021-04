Ultimo in concerto, il tour negli stadi slitta nel 2022

Come lo stesso artista ha tenuto a sottolineare, le nuove date dei concerti verranno comunicate nel corso delle prossime settimane, ma i biglietti già acquistati rimarranno comunque validi per tutti i nuovi appuntamenti. Per i già possessori di biglietti di una delle date è previsto inoltre uno sconto del 50% sul prezzo di “ Buongiorno vita – L’evento ”, l'appuntamento in streaming su LIVENow previsto per giovedì 22 aprile alle ore 21:00.

Le parole di Ultimo su Instagram

Nelle scorse ore, Ultimo si è sfogato ancora una volta su Instagram, scusandosi con i fan per il disguido e dicendosi deluso che questa epidemia di Coronavirus continui a tenere in stallo le vite di tutti, senza permettere agli artisti di esibirsi: “Sono 2 anni che sogno sto benedetto tour e ricevo ogni giorno vostri messaggi, in cui cercate giustamente notizie riguardanti i vostri biglietti. Mi spiace molto e, credetemi, sono il primo a soffrire per tutto ciò. Io se si potesse, salirei sul palco tra 5 minuti e suonerei in tutti e 15 gli stadi senza fermarmi tra uno e l’altro. Purtroppo non sarà così. Spostiamo le date al 2022 e i vostri biglietti rimangono validi per quelle date che a breve verranno comunicate. Vi voglio bene, mi mancate”.

Il singolo “Buongiorno vita” in uscita il 23 aprile

Nel frattempo, Ultimo continua a tenere banco nelle classifiche di stream, pubblicando sempre nuovi brani. Il prossimo 23 aprile uscirà “Buongiorno vita” che, insieme a “22 settembre” e “7+3”, sarà pezzo importante della tracklist del nuovo album in lavorazione. Come la foto in cui lo annuncia, e che richiama a tutti gli effetti il titolo della canzone, il nuovo singolo sarà per lui e per tutti i fan non solo l’arrivo della bella stagione, ma anche il ritorno alla vita, la stessa che il cantante saluta nel suo nuovo brano. La nuova canzone sarà prodotta, come le precedenti, dall’etichetta discografica di Ultimo, la Ultimo Records, fondata nel 2020.