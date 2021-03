Ultimo: "Mi sono isolato, sto lavorando al quarto album"

Il 25enne cantautore romano ha raccontato ai suoi fan su Instagram di essersi preso una pausa per isolarsi e concentrarsi su nuova musica. Dopo la pubblicazione dei singoli di successo “22 settembre” e “7+3”, l’uscita del quarto album del cantante sembra sempre più vicina Condividi:

Niccolò Moriconi questo il vero nome di Ultimo, ha scritto ai suoi fan su Instagram per avvisarli del periodo di isolamento che sta vivendo. Il cantante ha deciso infatti di prendersi una pausa da ciò che gli accade attorno, per dedicarsi completamente alla musica. Quello in lavorazione, è per lui il quarto album che arriva dopo “Pianeti” (2017), “Peter Pan” (2018) e “Colpa delle favole” (2019). Il cantante salito alla ribalta per aver vinto la categoria “Nuove Proposte” al festival di Sanremo 2018 con “Il ballo delle incertezze”, si prepara così a vivere un altro grande passo della sua carriera, nella speranza che tutto fuori migliori e che si possa tornare ad assaporare la musica e la vitalità dei concerti in prima possibile.

Ultimo: le sue parole su Instagram approfondimento Ultimo fidanzato con Jacqueline Di Giacomo, figlia di Heather Parisi Una foto in cui appare in maglia gialla e pantaloni mimetici. Solo, con la sua chitarra. Ultimo ha annunciato ieri, su Instagram, tra le esclamazioni di sorpresa e la gioia dei fan, che il suo nuovo album è finalmente in lavorazione.“Mi sono isolato e sto suonando come un pazzo. Sto scrivendo tanto. Continuo a lavorare al mio 4º album”. È quindi ufficialmente in arrivo nuova musica per il giovanissimo cantautore, già da anni pilastro della nuova musica italiana, nonostante l’età. Nell’album, di cui ancora non si conosce titolo e tracklist, si ipotizza avranno spazio alcuni dei singoli pubblicati negli scorsi mesi come “22 settembre” e “7+3”. Alla luce della sua nuova storia d’amore con l’influencer e aspirante attrice Jacqueline Luna Di Giacomo, sono proprio i fan a sperare che ci siano canzoni dedicate a lei.