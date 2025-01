Sul più bello, il cast del film stasera in tv

2/7 ©Webphoto

Co-protagonista di Sul più bello è Giuseppe Maggio. Attore romano classe 1993, ha esordito al cinema in Amore 14 di Federico Moccia. Protagonista di Almeno tu nell'universo, nel cast di Fratelli detective, ha interpretato il terrorista neofascista Giusva Fioravanti in Bologna due agosto: I giorni della collera, e ha recitato in Uno studente di nome Alessandro, premiato col Nastro d'argento. Tra i suoi progetti, anche la serie Netflix Baby