Sul più bello, cosa c'è da sapere sulla serie con Ludovica Francesconi

Nel progetto sequel/spin-off della trilogia di film tratti dal romanzo di Eleonora Gaggero, la protagonista Marta e i suoi amici affrontano le sorprese e le complicazioni della vita adulta. La storia ricomincia cinque anni dopo i fatti del film “Sempre più bello” del 2021

Marta, la giovane protagonista della trilogia di film per giovani adulti Sul più bello, Ancora più bello e Sempre più bello, ha compiuto il passaggio dal grande al piccolo schermo riabbracciando i fan della sua storia in un nuovo contesto e attraverso un nuovo formato a puntate.

Sul più bello, la serie televisiva con Ludovica Francesconi seguito e spin-off della storia vista al cinema dal 2020 e nata dalla penna di Eleonora Gaggero, è ora disponibile su Prime Video con tutti gli episodi, visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

Ecco di cosa parla lo show e chi sono i suoi protagonisti.

Sul più bello: la trama della serie tv

Cinque anni dopo la storia narrata in Sempre più bello, terzo film della trilogia avviata nel 2020 con Sul più bello, Marta (l'attrice Ludovica Francesconi) si ritrova davanti alle sfide di una vita più adulta che inizia simbolicamente con la festa per i suoi venticinque anni.

Nel primo episodio la ragazza, che è affetta da fibrosi cistica ed è reduce da una delicata operazione ai polmoni, ritrova i suoi amici che rappresentano, per lei che è orfana, la sua famiglia da sempre.

Intorno a lei le cose sono cambiate e tutti sembrano occupati con le loro vite da adulti: Federica (Gaia Masciale) ha trovato l'amore in Aurora ed inizia a fare progetti per il futuro con lei. Jacopo (Josef Gjura) è preso dalla sua relazione con Dario. Dal canto suo Marta, che sta curando le ferite di una delusione d'amore, sembra trovare un nuovo interesse interesse in Nicola, un ragazzo conosciuto nel gruppo di sostegno per malati terminali (interpretato da Giulio Cristini, new entry della saga).

La vita, però, ha insegnato alla protagonista a non fare troppi progetti: la tragedia è dietro l'angolo e un avvenimento drammatico è destinato a sconvolgere gli equilibri e le vite di tutti. leggi anche Maxton Hall - Il mondo tra di noi, tutto sulla serie teen tedesca

Arriva una seconda stagione? Sul più bello è una serie composta da sei episodi dalla durata di trenta minuti circa ciascuno. Dietro la macchina da presa c'è Francesca Marino, una donna come nel primo film, l'omonimo Sul più bello, che era stato diretto da Alice Filippi.

La sceneggiatura è co-scritta anche da Roberto Proia, ideatore della trilogia originale di film. Lo show è una produzione Eagle Pictures in collaborazione con Prime Video che lo distribuisce in streaming.

Al momento non ci sono notizie su un eventuale seguito ma una seconda stagione di Sul più bello potrebbe entrare in produzione, visto il riscontro del prodotto verso il suo pubblico di riferimento, i giovanissimi e un pubblico più adulto che non disdegna i teen drama. Il mix di situazioni reali e black humor che caratterizza questa nuova fase della vita della protagonista rendono la serie un prodotto adatto a una platea più vasta di quella dei film precedenti.

approfondimento Teen series, le 10 migliori serie televisive per ragazzi. FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prime Video Italia (@primevideoit) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie