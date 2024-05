Maxton Hall - Il mondo tra di noi, tutto sulla serie teen Prime Video

Ricchezza, privilegi, amori e segreti inconfessabili sono gli ingredienti di un prodotto a episodi che piacerà anche a un pubblico di giovani adulti. La storia, tratta dai romanzi della saga della scrittrice Mona Kasten, ha per protagonisti gli attori tedeschi Damian Hardung e Harriet Herbig-Matten

Gli appassionati di teen drama saranno felici di aggiungere una nuova voce alla lista di titoli da guardare in tv: Maxton Hall - Il mondo tra di noi, in streaming su Prime Video da giovedì 9 maggio, visibile anche su Sky Q e Now.

Ambientato in una prestigiosa scuola inglese, lo show dalla trama avvincente attraversata da venature thriller, si propone di lanciare nell'Olimpo delle star televisive i suoi giovani protagonisti, gli attori tedeschi Damian Hardung e Harriet Herbig-Matten.

Maxton Hall, La scuola delle élite

Fin dalle immagini del trailer diffuso tre settimane prima del debutto in tv (visibile in questo articolo in basso), Maxton Hall - Il mondo tra di noi, il nuovo teen drama targato Prime Video, ha puntato sulla seduzione delle ambientazioni e sul fascino dei suoi interpreti per alimentare la curiosità del pubblico che ama le storie young-adult.

Al centro della trama c'è Ruby Bell (l'attrice tedesca classe 2003 Harriet Herbig-Matten), una ragazza che studia per costruirsi un futuro migliore e che frequenta una scuola per élite che non si può permettere.

In attesa di approdare ad Oxford, il college dei suoi sogni, Ruby, che è sempre stata invisibile agli occhi dei compagni, diventa popolare all'ultimo anno a causa di una serie di eventi. La ragazza ha assistito al bacio tra uno dei suoi insegnanti e un'allieva della scuola, la sorella del ragazzo più popolare della Maxton Hall, il bellissimo e spietato James Beaufort (Damian Hardung) che, naturalmente, vuole assicurarsi il silenzio della protagonista.

Ruby diventa oggetto delle attenzioni di James che, col tempo, comincia a essere sempre meno sgradevole ai suoi occhi. Tra i due scatta qualcosa, un interesse pilotato dalle regole che portano a desiderare ciò che è proibito. leggi anche Mercoledì 2, iniziate le riprese e svelato il cast della serie tv

La serie basata sui romanzi young adult di Mona Kasten Oltre ai due attori principali, si ritaglia il suo spazio nello show la scuola privata dove si svolgono i fatti, il liceo privato inglese Maxton Hall che, nella realtà, corrisponde al castello di Marienburg, nella Bassa Sassonia, dove principalmente si sono svolte le riprese.

Maxton Hall - Il mondo tra di noi è un prodotto ambientato nel Regno Unito ma che è frutto della mente di una scrittrice tedesca, Mona Kasten, che deve la sua popolarità ai romanzi della trilogia di Maxton Hall il cui primo volume, Save Me, racchiude le vicende della stagione televisiva di cui stiamo parlando.

Lo show, che attualmente prevede una sola stagione divisa in sei episodi, tutti disponibili a partire dalla data del rilascio, è stato ideato per avere un seguito basato sugli altri romanzi, Save You e Save Us che in Italia sono stati pubblicati da Sperling & Kupfer.

Oltre a Sonja Weißer che interpreta il ruolo di Lydia Beaufort, la sorella di James, lo show conta un cast molto ampio che include anche Clelia Sarto e Fedja van Huêt.

Online, prima della distribuzione della serie, Prime Video aveva diffuso un'anteprima sostanziosa con i due protagonisti che riproponiamo in basso. approfondimento Teen series, le 10 migliori serie televisive per ragazzi. FOTO

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie