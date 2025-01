Berlino, iniziate le riprese della seconda stagione

Serie TV

Esce il 29 dicembre su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) l’atteso prequel di 'La casa di carta', serie tra le più viste sulla piattaforma. Pedro Alonso veste i panni del protagonista, ancora ignaro della sorte che lo attenderà nella zecca spagnola, mentre progetta il colpo alla casa d’aste Chez Vienot di Parigi

L’USCITA - Esce il 29 dicembre su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) Berlino , l’atteso prequel di una delle serie più conosciute della piattaforma, La Casa di Carta . Gli otto episodi della serie, creati e scritti da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato , ripercorrono la vita di Andrés de Fonollosa , alias Berlino, nei suoi anni d'oro, prima della malattia e dell’ultimo colpo, quello all’interno della zecca spagnola

IL RITORNO DI BERLINO - Andrés de Fonollosa, detto Berlino , interpretato da Pedro Alonso, è il più grande ladro d'Europa : insieme alla sua banda progetta di far sparire dei preziosi gioielli dal valore di 44 milioni di euro dalla casa d’aste Chez Vienot di Parigi

IL RITORNO DI BERLINO/2 - "Berlino è un egocentrico, una sorta di sociopatico, pericoloso, poi aveva questa malattia degenerativa, ma in questo prequel ancora non lo sa, comunque sia in lui esiste questo senso di famiglia, è un romantico, è diversa la serie, una sorta di metaverso", ha dichiarato Pedro Alonso a proposito di Berlino, tra i personaggi seriali certamente più complessi e affascinanti degli ultimi anni