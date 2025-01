Harry ti presento Sally, la reunion di Billy Crystal e Meg Ryan

“Sta finalmente succedendo”. In un post congiunto su Instagram, Meg Ryan e Billy Crystal , protagonisti della commedia romantica del 1989 Harry ti presento Sally , si sono riuniti. Anche se passati 36 anni dai tempi insieme sul set, ora i due attori hanno anticipato un nuovo progetto , ancora top secret . “Ci stiamo riunendo per qualcosa di iconico. Non vediamo l'ora di mostrarvelo al più presto”. I fan hanno subito provato un forte effetto nostalgia, e si sono entusiasmati.

IN ARRIVO UNO SPOT PER IL SUPER BOWL?

Secondo i media statunitensi, Ryan e Crystal potrebbero recitare in spot pubblicitario che sarà trasmesso durante il Super Bowl. In ogni caso, gli attori non erano apparsi insieme dal 30esimo anniversario di Harry ti presento Sally. Insieme al regista Rob Reiner avevano raccontato i dietro le quinte di scene indimenticabili, prima fra tutte quella dell’orgasmo simulato da Ryan in una tavola calda che ancora oggi attira fan da tutto il mondo.