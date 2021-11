4/13 ©Webphoto

Harry, ti presento Sally… (1989) - Con Billy Crystal, ottiene uno straordinario successo sotto la direzione di Rob Reiner. È passata alla storia la scena in cui Sally finge un orgasmo in un locale di New York per mostrare a Harry quanto sia facile per una donna ingannare un uomo. Il film, candidato all'Oscar e a 5 Golden Globe, è inserito dall'American Film Institute tra le migliori commedie statunitensi, i migliori film sentimentali e le migliori commedie romantiche. Meg Ryan viene candidata ai Golden Globe come Miglior attrice in un film commedia o musicale