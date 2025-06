13/13

L'elezione della nuova guida ha escluso Roberta, Alessandro, Marco e Alice (non rieleggibili) e ha incoronato Francesco, con tre biscotti mangiati durante la votazione e, quindi, 300 euro in meno. Francesco ha aperto due bauli: il primo con tentazioni gratis che ha regalato a Benedetta e Alvise, il secondo con una busta segreta: entro 24 ore dovrà scegliere chi eliminare dei suoi compagni. All'ATM non ha prelevato e non ha detto nulla al gruppo. Appuntamento giovedì su Sky e in streaming su NOW, e anche in simulcast su TV8

Money Road: La frutta in spiaggia. VIDEO