Ultimo, il nuovo singolo "Buongiorno Vita" in arrivo il 23 aprile

Per Ultimo l’arrivo di questo nuovo singolo è un vero e proprio ritorno sulle scene, dopo un periodo di totale solitudine in cui il cantante si è visto non solo ridimensionare i suoi impegni, ma anche strappare via la sua dimensione preferita, quella dei concerti live, con la marea di pubblico danzante attorno.

Ultimo: il quarto album in lavorazione

Solo alcune settimane fa, il cantautore romano aveva comunicato, sempre sui social, di essersi temporaneamente isolato per poter lavorare interamente al nuovo album che per lui sarà il quarto in ordine di uscita, dopo “Pianeti” (2017), “Peter Pan” (2018) e “Colpa delle favole”(2019).

Queste le sue parole: “Mi sono isolato e sto suonando come un pazzo. Sto scrivendo tanto. Continuo a lavorare al mio 4º album. Sperando che nel frattempo lì fuori migliori qualcosa. Ce lo meritiamo tutti. Vi abbraccio forte forte forte”.

“Buongiorno vita” è quindi un’ulteriore dimostrazione per i fan che per l’artista c’è molta carne al fuoco e che l’uscita di un nuovo disco è sempre più vicina. Nonostante non siano ancora trapelate notizie su titolo, tracklist e data di pubblicazione, i fan sono già in visibilio e sperano che, come in passato i brani possano essere dedicati alla vita e al non arrendersi mai, così come alla storia con la neo fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo.