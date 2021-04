Ultimo, il testo di "Buongiorno vita" il nuovo singolo

Con un live streaming di 40 minuti, registrato nella cornice del Colosseo, Ultimo è tornato ad esibirsi e per l’occasione ha presentato il suo nuovo singolo “Buongiorno vita”. Una melodia dolce dedicata alla bellezza delle piccole cose e al non abbandonare mai i propri sogni e le proprie origini

Lo aveva annunciato alcune settimane fa con un post su Instagram , Ultimo è tornato proprio poche ore fa a pubblicare il suo nuovo singolo “ Buongiorno vita ”. Una ballata emozionante dedicata alla bellezza delle piccole cose che ogni giorno ha da offrirci, ma anche all’importanza di non dimenticare mai i propri sogni e quelli che si è. Per la presentazione, il cantante ha scelto la magica cornice del Colosseo romano . Sul palco solo voce e pianoforte, “Buongiorno vita” e altre canzoni di repertorio. Il live show della durata di 40 minuti, è stato prodotto da Vivo Concerti e trasmesso in diretta su LIVENow . Come ci si aspettava è stato un grande successo di pubblico, tanto da mandare il sito web letteralmente in crash solo dopo pochi minuti.

Queste le parole che Ultimo ha voluto regalare ai fan per ringraziarli dell’enorme supporto mostrato anche questa volta: “Ci siamo distinti anche questa volta, siamo riusciti a mandare in crash i server che ospitavano l’evento. Indovinate un po’? Non era mai successo. Eravamo troppi. Più avanti, probabilmente, avrò voglia di raccontarvi quanto sia stato bello esibirmi nel cuore della mia città, ma non è questo il momento. Ora voglio solo dire a tutti coloro che hanno acquistato il biglietto e che non sono riusciti a seguire l’evento in diretta che sarà comunque disponibile per le prossime 48 ore. Buongiorno vita all’01:00 sarà vostra, di tutti!”

Il testo di “Buongiorno vita”

Buongiorno vita

che mi stai aspettando

ho tutto pronto passi per di qua?

su dai non vedi che mi sto perdendo

non è normale pure alla mia età

voglio sentirti dammi una risposta

che poi la sento e arriva dentro me

per te che vita io sto resistendo

perché non credo pure Dio qui c’è

ti abbraccerò

così che tu non possa andare via

e non dirmi no

tanto saprei amarti pure come idea

in quei momenti sappi sempre che l’estate

arriverà

e se poi il caldo non si sente

è perché dentro ce l’hai già

Buongiorno mondo

cosa vuoi che dica

da te ho cercato sempre e solo fuga

a volte ascolto una foglia cadere

ed il cemento che la sa aspettare

come riposa il sole quando è inverno

col freddo addosso tu lo stai aspettando

scopri te stesso quando è primavera

perché c’è un fiore e qui prima non c’era

E t’abbraccerò

cosi che tu non possa andare via

e non dirmi no

tanto saprei amarti pure come idea

in quei momenti sappi sempre

che l’estate arriverà

e se poi il caldo non si sente

è perché dentro ce l’hai già

Quando avevo 15 anni andavo al parco con le cuffie

adesso ce ne ho 25 vado al parco con le cuffie

mi piace ricominciare da dove sono partito

per essere tale e quale al ricordo di me bambino

mio padre mi disse svegliati e cercati un bel lavoro

in effetti lo cercai ma poi persi quello che sono

mi sedetti al pianoforte e feci un patto con il sangue

per vincere avrò la musica

è per lei che alzo le spalle

E t’abbraccerò

cosi che tu non possa andare via

e non dirmi no

tanto saprei amarti pure come idea

in quei momenti sappi sempre

che l’estate arriverà

e se poi il caldo non si sente

è perché dentro ce l’hai già

Quindi non essere delusa da te stessa questo mai

perché anche il mare si riposa

e quando è calmo che godrai