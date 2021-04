Ultimo, il concerto in streaming live dal Colosseo di Roma

Entra nell'Arena come un gladiatore, Ultimo, poi si guarda attorno, si siede al pianoforte e presenta subito il nuovo, attesissimo singolo Buongiorno Vita...t'abbraccerò così che tu non possa andare via, non dirmi no, tanto saprei amarti pure come idea. A metà brano c'è una parte "parlata" dove racconta come ha fatto germogliare il suo sogno di artista, anche se in famiglia lo invitavano a cercarsi un lavoro. Il Colosseo brilla e davvero sembra di andare più in alto più su delle nuvole...con La Stella più fragile dell'Universo. E' un brano che è un diario e questa serata comunque vada con te. Solo un attimo per riprendersi dall'emozione ed ecco Pianeti e la sua voglia di camminare senza sapere dove ti portano i passi perché il mondo che Ultimo ci racconta nelle sue canzoni è quello che sta sotto i piedi e non importa se si perdono voli o treni. La coda del brano è un lungo assolo con le immagini che indugiano ora sull'artista, ora sulle sue mani, ora sulla maestosità del Colosseo. La scelta delle canzoni è magistrale e il fatto che lui non spenda una parola la rende ancora più robusta, più potente.



E' il momento di prendere la vita com'è e accade con 22 Settembre: un invito a lasciare le vecchie convinzioni e costruirne di nuove con le sue parole. E in questo momento sono in tanti a casa a prendere la vita com'è e accompagnarla in questo viaggio con lacrime di gioia. Ora si accende la Piccola Stella dei momenti in cui non c'è luce. Lo show prosegue con Cascare nei tuoi occhi, occhi belli come il sole dopo un temporale che accendono i pensieri. Nel presente e nel futuro...poi ti penserò. Le riprese dall'alto sono caleidoscopiche e sembra davvero, da lassù, sopra le luci di Roma, di fluttuare come Peter Pan in quel posto in cui volano stelle e se alzi il braccio puoi prenderle tutte: la magia di Ultimo è accompagnarci con la sua musica in luoghi dove i sogni non muoiono mai. La voce si fa poesia in 7+3 che contiene una frase bellissima, che tutti dovremmo fare nostra: tu porti la vita verso una risposta soltanto portandola verso se stessa. Una delle canzoni più belle del terzo millennio è Rondini al guinzaglio perché porta ad amare le cose mai amate. Torna il tema del viaggio, della condivisione ma soprattutto questo brano trasmette il senso dell'affidarsi. Andiamo incontro al mondo con i Sogni appesi che fanno girare le pareti. Fin da quando era bambino un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirsi primo.



In occasione di questo appuntamento, Ultimo rinnova il proprio supporto a favore dei progetti UNICEF di lotta alla malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari che il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia sta portando avanti in Mali, dove l'artista, Goodwill Ambassador UNICEF dal 2019, è stato nel febbraio 2020 per la sua prima missione sul campo. Nel 2021, il cantautore continua a sostenere tali iniziative, devolvendo parte dell’incasso ricavato dalla vendita dei biglietti dell'evento. La regia di Buongiorno vita – L’evento è stato affidato agli YouNuts!, il lighting design a Jacopo Ricci, la direzione della fotografia a Leonardo Mirabilia per Maestro Production e il sound engineering a Davide Linzi. A soli 25 anni, Ultimo, il più giovane cantante italiano di sempre a esibirsi live negli stadi, ha già collezionato 38 dischi di platino e 18 dischi d'oro con oltre due milioni di copie vendute tra album e singoli. A settembre 2020 è nata Ultimo Records, etichetta discografica indipendente che segue tutte le sue produzioni.