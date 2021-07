Ultimo: "Continuo a lavorare al nuovo album"

Il cantautore, classe 1996, su Twitter: “Le canzoni ci sono. Non vedo l’ora”

In seguito, Ultimo ha aggiunto: “Le canzoni ci sono. Non vedo l’ora”.

Niccolò Moriconi, questo il nome all’anagrafe, è attualmente a lavoro al nuovo progetto discografico, come raccontato dallo stesso tramite il profilo Twitter che conta più di 100.000 follower. Infatti, il cantautore, classe 1996, ha aggiornato i fan: “Continuo a lavorare al disco nuovo. Sento un grande bisogno di farvi sentire nuova musica”.

Un breve messaggio che ha immediatamente entusiasmato e incuriosito i fan. La voce di Poesia senza veli ha aggiornato il pubblico in merito alla realizzazione del nuovo disco, la cui data di distribuzione non è al momento nota.

Ultimo: “Grazie per questo risultato surreale”

Nelle scorse settimane Ultimo ha festeggiato un importante traguardo, ovvero la vendita di oltre 2.400.000 copie grazie a un totale di quaranta dischi di platino e venti dischi d’oro.





Il cantante ha condiviso uno scatto insieme a una grande targa celebrativa ringraziando il pubblico per l’enorme affetto: “Quaranta dischi di platino e venti dischi d’oro. Grazie per questo risultato surreale, in soli quattro anni. Ho appena cominciato, il meglio deve ancora venire”.

Nel corso degli anni Ultimo si è affermato come uno degli artisti di maggior successo del Bel paese, tra i suoi brani più amati spiccano Pianeti, Il ballo delle incertezze, I tuoi particolari e Piccola stella.