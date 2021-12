Elton John ed Ed Sheeran, è uscito il brano di Natale Merry Christmas

In poco tempo il videoclip del singolo ha ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube

Ed Sheeran ed Elton John hanno unito le loro inconfondibili voci per dare vita a un brano natalizio che ha immediatamente fatto centro nel cuore del pubblico.

Da un lato una colonna portante della storia della musica, dall’altro uno degli artisti più popolari del terzo millennio che ha scalato le classifiche in ogni angolo del pianeta.

Merry Christmas è il titolo della collaborazione dei due cantautori britannici. Nelle scorse ore la voce di Perfect ha distribuito il videoclip ufficiale della canzone che in meno di due ore ha già superato 200.000 visualizzazioni su YouTube.

Il filmato vede protagonisti i due artisti in differenti ambientazioni tra alberi di Natale, neve, luci colorate, spensieratezza e tanta felicità.

Ed Sheeran ed Elton John insieme per Natale, l'annucio su Instagram

Ed Sheeran, il nuovo singolo è "Overpass Graffiti": il testo

Ed Sheeran è reduce dal successo dell'ultimo progetto discografico =, arrivato in vetta alla prestigiosa classifica US Billboard 200 e certificato disco d’oro nel Regno Unito per aver venduto più di 100.000 copie.

L’album è stato trainato dai singoli Bad Habits, Shivers e Overpass Graffiti.