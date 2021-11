X Factor, Ed Sheeran e il set in esclusiva per XF (con Casadilego)

In qualità di super ospite della quinta puntata, Ed Sheeran è protagonista di un set esclusivo creato solo per #XF2021 dove emoziona con "Shivers" e dove torna con Casadilego (la vincitrice della 14ma edizione del talent) per poi presentare per la prima volta in Italia alcuni brani del suo nuovo album "=" ai vertici delle classifiche di tutto il mondo. LA DIRETTA

La quinta puntata di X Factor (SEGUI CON NOI LA DIRETTA) si apre sulle note di Shivers dell'attesissimo superospite Ed Sheeran. Il cantautore di Halifax, che aveva già calcato il palco del talent nel corso della finale del 2017, arriva al Teatro Repower di Milano nel pieno del successo travolgente del suo nuovo album "=" (l'intervista a Sky Tg24) e dedica a tutti noi un set sorprendente e spettacolare creato esclusivamente per il palco di #XF2021. Il Teatro è un tripudio di luci e colori in cui risuonano le note del singolo tratto dall'ultima fatica di Sheeran, un capolavoro che entusiasma il pubblico e fa volare i concorrenti con la fantasia distraendoli (ma solo per poco), dalla gara che incombe e dall'incubo della doppia eliminazione.

Ludovico Tersigni dà la parola a Ed Sheeran che ci fa già la prima sorpresa e con un italiano quasi perfetto ci saluta così: "Ciao io sto imparando italiano, io amo Milano, tanti-tanti". Ma attenzione, ama anche Roma e Venezia e l'Italia tutta...

Dopo la recente nomination ai Grammy per “Song of the year” per il brano Bad Habits, stasera la star britannica si esibisce per noi con la vincitrice della 14ma edizione di XF, Casadilego che ricordiamo ha scelto il suo nome per omaggiare proprio la canzone di Ed Sheeran “Lego House”. L'artista presenta inoltre per la prima volta in Italia alcuni brani del suo nuovo album "=" ai vertici delle classifiche di tutto il mondo.

Un consiglio per i talenti da parte di Ed Sheeran? "Non avere paura della gara, "cantare e fare musica è più importante che vincere".