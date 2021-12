X Factor 2021, la semifinale: cover, duetti e l'esibizione di Agnelli

La prima delle due manche di gara di stasera vedrà i concorrenti cantare insieme ad artisti italiani e internazionali.

Baltimora avrà con sé sul palco del Teatro Repower Fulminacci, artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza, vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima con l'album La Vita Veramente; i due canteranno il brano Resistenza.

I Bengala Fire saranno accompagnati da Motta, cantautore, polistrumentista e compositore di colonne sonore, vincitore della Targa Tengo come miglior opera prima nel 2016 per La Fine dei Vent’Anni e come miglior disco in assoluto nel 2018 per il suo secondo lavoro Vivere o morire: eseguiranno il pezzo Del Tempo Che Passa La Felicità.