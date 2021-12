I Måneskin e i Coldplay ospiti alla finale di X Factor 2021

Dopo aver conquistato l’Europa e gli Stati Uniti, dominato le classifiche mondiali, annunciati a sorpresa i Måneskin per la finale di XF2021, super ospiti internazionali i Coldplay, la band numero uno al mondo che ha scritto la storia della musica. Giovedì 9 dicembre dal Mediolanum Forum di Assago alle 21.15 su Sky Uno, in simulcast su TV8 e in streaming su Now - LA DIRETTA

Nel corso della semifinale di X Factor 2021 ( LA DIRETTA ), in questo momento in onda su Sky e in streaming su NOW, è stata annunciata una grande sorpresa per la finale del prossimo 9 dicembre, al Mediolanum Forum di Assago: dopo un anno di successi e di riconoscimenti a livello planetario tornano sul palco dove è partito il loro percorso trionfale i MANESKIN . In finale superospiti internazionali la band dei record dei Coldplay , annunciata alla partenza dei live di X Factor.

Con il loro sound crudo, energico e distorto i Måneskin ( Rock in Rio 2022, annunciata la presenza dei Måneskin ) stanno riportando il rock'n'roll ai vertici delle classifiche internazionali in un perfetto mix con i gusti contemporanei. Victoria (basso), Damiano (voce), Thomas (chitarra) ed Ethan (batteria), tutti ventenni, hanno iniziato come buskers suonando per le strade di Roma nel 2015 e, nel giro di pochi anni, hanno conquistato tutto il mondo diventando fra i più popolari musicisti rock della nuova generazione. Contano attualmente oltre 3,7 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 38 milioni di ascoltatori mensili su Spotify . Dopo il successo dell’album “Il ballo della vita” (uscito il 26 ottobre 2018), a cui è seguito un lungo tour in tutta Europa e nei principali club e festival italiani, il 30 ottobre 2020 i Måneskin pubblicano il nuovo singolo “VENT’ANNI”. Vincono la 71a edizione del Festival di Sanremo con il brano “ZITTI E BUONI” e trionfano all’Eurovision Song Contest a Rotterdam, conquistando il primo posto, con un successo internazionale consacrato in poche settimane da numerosi dischi d’oro e di platino collezionati in oltre 15 Paesi nel mondo. Il 19 marzo 2021 esce il secondo album “Teatro d’ira – Vol. I”, a cui seguirà una tournée sold out in un’ora (organizzata e prodotta da Vivo Concerti) nelle principali città europee, oltre a un tour nei palazzetti italiani previsti per il 2022, per culminare poi con un concerto evento al Circo Massimo il 9 luglio 2022. Il 15 luglio 2021 presentano con una première mondiale su YouTube il videoclip di “I WANNA BE YOUR SLAVE” ottenendo in sole 24 ore 6,7 milioni di visualizzazioni , finendo in tendenza in 67 Paesi e posizionandosi alla numero #20 nella classifica mondiale dei migliori artisti. La canzone vanta anche una straordinaria versione in collaborazione con la leggenda del rock Iggy Pop, uscita il 6 agosto 2021, ed è stata certificata oro negli Stati Uniti dalla Recording Industry Association of America (RIAA) il 29 novembre. I Måneskin si sono distinti con altri strabilianti primati , conquistando la #1 posizione della Top 50 Global Chart di Spotify con “Beggin’”, brano che assieme a “I WANNA BE YOUR SLAVE” si è classificato anche nella Uk Singles Charts - rispettivamente in posizione #10 e #6 - confermando così la band come il primo gruppo italiano della storia con due singoli contemporaneamente nella Top Ten britannica. Il 25 settembre si esibiscono da headliner insieme a Doja Cat e Ed Sheeran all’evento Global Citizen Live 2021 da Parigi. L’8 ottobre esce il nuovo singolo “MAMMAMIA”, che debutta alla posizione #24 della Classifica Global di Spotify , il più alto debutto in classifica fra le nuove uscite e il più alto di sempre per la band. Nell’autunno 2021 volano negli Stati Uniti per due speciali show a New York e Los Angeles, anticipati dal debutto televisivo americano all’iconico Tonight Show con Jimmy Fallon. Il 6 novembre suonano come special guest al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas e l’8 novembre sono ospiti del popolare talk-show The Ellen DeGeneres Show. La band ottiene il premio "Best Rock" agli MTV EMAs 2021, prima vittoria di un artista italiano in una categoria internazionale, oltre ad una candidatura agli American Music Awards 2021 come “Favorite Trending Song” con “Beggin’”. Con la conquista della #1 posizione nella classifica US Rock Airplay, il brano segna la più rapida ascesa per una nuova band alla numero uno nella US Alternative Airplay negli ultimi 24 anni. Ricevono il prestigioso invito da parte dell’Academy al museo dei Grammy per leggere le nomination della 64esima edizione. Dopo un anno di successi, con 6 dischi di diamante, 133 platino e 34 oro, i Måneskin sono gli artisti italiani più ascoltati al mondo su Spotify.

i Coldplay Super ospiti internazionali della finale di X Factor

Super ospiti internazionali della finale di X Factor saranno i Coldplay, la band numero 1 al mondo che ha cambiato la storia della musica con all’attivo 868 milioni di album venduti e 844 milioni di streaming. Oltre 100 milioni di album venduti e 107 premi nella loro carriera. La band (I Coldplay e Mel C delle Spice Girls cantano dal vivo "2 Become 1". VIDEO) ha da poco pubblicato “Music of Spheres”, il loro nono album da studio entrato direttamente ai vertici delle classifiche di tutto il mondo e affermandosi come il primo album in UK a superare le 100.000 copie vendute in una settimana dal 2019. Questo lavoro è stato preceduto da due hit globali, “Higher Power”, con 31 milioni di visualizzazioni per il video, e “My Universe”, il singolo con i BTS che ha debuttato al n. 1 della classifica Billboard, oltre ad aver superato i 122 milioni di visualizzazioni. I Coldplay tornano in Italia come protagonisti della serata finale di X Factor 2021 come superospiti internazionali dopo la partecipazione del 2015.

La finale di X Factor 2021 sarà giovedì 9 novembre alle 21.15 su Sky Uno e in simulcast su TV8, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW