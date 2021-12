X Factor 2021, attesa per la finale. Ospiti Måneskin e Coldplay. LIVE

Il palco del Mediolanum Forum di Assago vedrà sfidarsi stasera BALTIMORA, Bengala Fire, FELLOW e gIANMARIA nell'ultimo scontro per la vittoria in una gara a tre manche, fra inediti, best of e duetti con Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Alle 21.15 su Sky Uno, in simulcast su TV8 e in streaming su NOW