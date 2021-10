Determinato e con una precisa visione del mondo, gIANAMARIA ha la musica nelle vene, con aria trasognata, ma sicuro di sé, a soli diciotto anni si muove con estrema disinvoltura sul palco, ha grinta da vendere ed è il ritratto della sua generazione. Comincia a muovere i primi passi nella musica a 13 anni partecipando ad alcuni contest di freestyle. Alle selezioni di X Factor (VAI ALLO SPECIALE) si è esibito sulle note del suo singolo “I Suicidi”, un testo di denuncia alla società che ha commosso tutti. Ed è con questo stesso inedito che stasera fa il suo debutto in occasione della prima puntata degli attesissimi e temutissimi Live (QUI LA DIRETTA). L’artista non delude le aspettative e si riconferma in tutto il suo talento. Da Vicenza al palco di XF2021, il suo percorso entra nel vivo e puntata dopo puntata impareremo a conoscerlo più da vicino. Per Mika non ci sono dubbi: "Ti trovo stupendo, c'è tanto vissuto, sei molto emozionante, sei fantastico". Altrettanto entusiasta è Manuelito: "Oggi sei rimasto immobile e grazie alla musica sei riuscito a entrare in contatto con noi". A ruota Agnelli: "Tu hai carisma e questa cosa non si impara, è questo che conta veramente, tu traduci in musica i sentimenti della tua generazione, sarai uno dei personaggi di questa edizione". Emma scherza: "Hai visto che non ti sei scordato le parole?". Le parole dirette e franche del suo concorrente sono "arrivate".

