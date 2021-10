X Factor 2021, attesa per la prima puntata Live. DIRETTA

Dodici concorrenti, quattro giudici e un'unica strada per la finale. Ludovico Tersigni dà il via ai Live del talent show di Sky, i primi senza la divisione in categorie degli artisti. Ospite d'eccezione Carmen Consoli. E dalla mezzanotte subito fuori i brani originali dei 12 talenti in "X Factor Mixtape vol. 2". Stasera alle 21.15 su Sky Uno