La sfida tra i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika entra nel vivo. In diretta sul palco di XF2021, Ludovico Tersigni sostiene i concorrenti in gara e accoglie Carmen Consoli, l'ospite d'eccezione della prima puntata dei Live Show ( DIRETTA )

Ospite nel primo Live di XF2021 è l'immensa Carmen Consoli (QUI TUTTE LE NEWS), che con il suo ultimo album "Volevo fare la rockstar" ha conquistato pubblico e critica e che stasera sul palco del talent show più amato del piccolo schermo ci ha regalato attimi di pura magia grazie a un set realizzato in esclusiva per X Factor con Max Gazzé e Marina Rei. Tra le note, l'omaggio a Franco Battiato, immancabile.



L'artista è pronta a partire con il tour che farà da apripista alla nuova stagione di musica live. Da Catania alle ovazioni di New York, con quella definizione del New York Times che la descrive perfettamente – "Magnifica combinazione tra una rocker e un’intellettuale… una voce piena di dolore, compassione e forza" - Carmen Consoli è un unicum nel panorama musicale italiano e per i concorrenti di XF2021 è stato un regalo vederla esibirsi sul loro stesso palco.