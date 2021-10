Live di X Factor, Vale LP canta (emozionatissima) la sua "Chéri"

"La sua anima è agitata come le acque del Tevere che attraversa la città". E' con queste parole che Emma stasera presenta Valentina Sanseverino, in arte Vale LP, da “Vale La Pena”. La giovane artista ha realizzato il sogno di arrivare a esibirsi sul palco dei Live di XF2021 (QUI LA DIRETTA). Ha 21 anni, viene da Caserta e partecipa al talent show più amato del piccolo schermo nel Roster di Emma. Da bambina ha sofferto per l’incapacità di esprimere le proprie emozioni, ma a guardarla stasera non si direbbe. E’ sicura di sé e nonostante l’ansia da prestazione che su quel palco non risparmia nessuno, si esibisce come una professionista vera portando l’inedito CHÉRI con cui si è fatta conoscere alle Audizioni. L’arte è la sua valvola di sfogo, nutrimento puro e vitale. Nelle parole dei suoi testi prende forma la sintesi del suo mondo interiore, la voglia di comunicare. L’obiettivo è portare la sua musica lontano dal paesino di ottomila anime da cui è partita per farla conoscere a tutta l’Italia.

il commento dei giudici

La sfida è appena cominciata e i giudizi si esprimono a partire da Mika: "Mi è piaciuto, c'è una credibilità nel tuo gesto e stai parlando in maniera franca, trovo però che ci sia un lavoro da fare per rendere tutto più coerente". Manuelito sottolinea "la cazzimma" della giovane artista, e Agnelli il suo carattere: "Dai l'idea di una a cui non si impone niente, inoltre sei super contemporanea ma hai anche altri rimandi, ti muovi a tuo agio, e concordo con Mika". Emma chiude il giro congratulandosi con Vale: "Bella, eri concentrata e avevi tanta paura, ma è giusto così e te la sei cavata benissimo, questa canzone parla di te, ed è tanta tanta roba per la tua età".

