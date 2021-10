X Factor, dodici artisti per dodici inediti. Il podcast sul primo Live

Una playlist per ascoltarli tutti e un podcast per riviverli.

Mutonia e Karakaz (rispettivamente con le loro Rebel e Useless) vanno dritti per dritti sul rock e sulla forza dei loro frontman. Confinano Valencia dei Bengala Fire, un Britpop dagli echi Blur, e il “paracul punk” (genere made in Manuel Agnelli) de Le Endrigo che con Cose più grandi di te hanno fatto ballare la Repower Arena.

Ha ballato, ma sul palco, anche Nika Paris al ritmo tutto francese della sua hit estiva (pure se siamo in autunno) Tranquille. Non è stata forse troppo tranquilla Vale LP, tradita probabilmente da un filo di emozione. Ci sta. E ci stanno, dentro, Baltimora e gIANMARIA che hanno messo tutti i giudici d’accordo: credibili e contemporanei il giudizio unanime. Più “antico” Fellow che ha portato un inedito potente e dirompente: Fire. Dirompente, come sempre, anche Erio che ha fatto nuovamente ascoltare Amore vero (che a questo giro però non ha fatto piangere Manuel Agnelli).

Punti di domanda in coda alle performance di VERSAILLES e Westfalia. Sul primo c’è curiosità di scoprire in quale direzione andrà il suo percorso artistico crossover. Sui secondi grava la loro ricerca musicale, croce e delizia di una band dal sound internazionale.

Meno votati della serata: Bengala Fire, Westfalia, VERSAILLES, Mutonia, Vale LP e Karakaz. Ma nessun eliminato. Per il primo addio bisognerà attendere una settimana. Appuntamento al prossimo podcast.