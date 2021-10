Dopo il successo dello scorso anno, anche quest’anno il talent show di Sky Uno ha deciso di dare sin da subito grande spazio ai brani originali dei concorrenti in gara. Gli inediti sono disponibili in "X Factor Mixtape vol. 2" dalla mezzanotte del 29 ottobre. Rivivi le esibizioni dei concorrenti al primo Live

L’esordio dei Live, su Sky Uno/+1 e in simulcast su TV8, ha registrato 1 milione 190mila spettatori medi con una share complessiva del 5,6% . E ancora, numeri sempre altissimi anche dai social: con 394.582 interazioni totali, il primo Live Show si posiziona al primo posto degli eventi televisivi non sportivi . L’hashtag ufficiale #XF2021 è stato per ore nella classifica dei Trending Topic Worldwide durante la messa in onda; nella classifica dei TT Italia , invece, vi è rimasto – quasi sempre al primo posto – fino alla mattina di oggi, e tra le parole più discusse sono salite anche Mika, Emma, Ludovico, Erio, Carmen Consoli, Le Endrigo (fonti: Talkwalker, Trends24.in). Sui 7 giorni, sulla pay, la puntata degli Home Visit on air la scorsa settimana ha raccolto nel complesso 1.124.000 spettatori medi.

Si apre tra luci, suoni, corpi, colori e un opening spettacolare il primo attesissimo Live Show di XF2021 ( RIVIVI QUI LA DIRETTA ) all'insegna degli inediti dei dodici concorrenti in gara. BALTIMORA, BENGALA FIRE, ERIO, FELLOW, GIANMARIA, KARAKAZ, LE ENDRIGO, MUTONIA, NIKA PARIS, VALE LP, VERSAILLES, e i WESTFALIA si sono esibiti sulle note dei loro brani originali in diretta dal Teatro Repower di Assago. L'energia rock and roll infiamma il palco insieme a tutte le altre sfumature dei diversi generi ascoltati dalla viva voce degli emozionatissimi artisti. Le esibizioni meno apprezzate secondo il televoto sono quelle dei Westfalia, di VERSAILLES, dei Bengala Fire, di Vale LP, dei Mutonia e dei Karakaz. Ma la gara è appena cominciata, appuntamento giovedì prossimo, sempre su Sky Uno con la seconda puntata che decreterà il primo eliminato.

X FACTOR MIXTAPE VOL. 2 nasce dall’esigenza dei protagonisti di X Factor di esprimere in musica la propria identità, proprio in linea con il messaggio che quest’anno lo show ha voluto diffondere sin dalle audition, “Come As You Are”. Seguendo la loro urgenza artistica e il percorso che intraprenderanno insieme ai giudici, i 12 artisti danno così continuità al racconto musicale partito nelle scorse puntate del programma e che potremo ascoltare ogni volta che vorremo grazie all’album in uscita venerdì su tutti i digital partner.



