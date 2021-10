X Factor, "Useless" è l'inedito dei Karakaz con cui spaccano ai Live

I Karakaz nascono dal progetto musicale del frontman Michele che fin da bambino suona la batteria e grazie a questa scopre un “mondo bellissimo di cui mi sono innamorato follemente che è il pilastro della mia vita ancora oggi e penso che lo sarà per sempre”. Tre anni fa è un solista, compone, arrangia e registra la voce e tutti gli strumenti. Oggi insieme a lui nel Roster di Hell Raton ( VAI ALLO SPECIALE ) ci sono Luigi, Massimo e Sebastiano, tutti uniti dalla stessa voglia di comunicare. Stasera con il loro singolo “Useless” hanno dato prova della loro straordinaria attitudine a muoversi disinvolti sul palco, come dei veri professionisti. La loro è un’energia che travolge. La musica della band è definita dal frontman stesso “crudele”, e comunque la si voglia definire, arriva dritta a destinazione, spacca e spiazza, impossibile restare indifferenti.

Useless: il testo

I’m useless, I carry it all night

I’m useless, I carry it all night

I’m useless, I carry it all night

I’m useless, I carry it all night

I’m useless, I carry it all night

I’m useless, I carry it all night

I’m useless, I carry it all night

I’m useless, I carry it all night

And I know , you really wanna know

It's Resistance, do you really wanna go?

And I know, you really wanna know

It's Resistance, do you really wanna go?

And I know, you really wanna know

It's Resistance, do you really wanna go?

And I know, you really wanna know

It's Resistance, do you really wanna?

(I used to fuck you too, you little tickets)

I’m useless, I carry it all night

I’m useless

I’m useless, I carry it all night

I’m useless, I carry it all night

I’m useless, I carry it all night

I’m useless, I carry it all night

You really wanna go?

(You really wanna)

I'm useless, and I carry it all night, wow