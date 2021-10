X Factor 2021, stasera il primo Live: scopri come votare

Today is the day: dopo ben sei settimane di selezioni tesissime, il momento tanto atteso è finalmente giunto. Da stasera, giovedì 28 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, al via i Live dello show di Sky prodotto da Fremantle, che si presenta ai blocchi di partenza con la grande novità dell’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali (VAI ALLO SPECIALE). 4 roster, 12 concorrenti in totale, e tra loro nessun’altra divisione. Nessuna categoria per sesso o età, nessuna barriera, nessun limite, ad eccezione dell’unica regola da rispettare: in ogni roster sono presenti almeno un solista e una band. Per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika - confermatissimi in blocco per la seconda stagione - la scelta dei 3 componenti da portare in squadra (LE FOTO) con sé è stata complessa e sentita, ma tutti si sono lasciati guidare dal loro intuito e dalle proprie esperienze per individuare i progetti artistici e musicali per loro più convincenti, unica chiave per compiere la scelta decisiva negli Home Visit. A condurre lo show Ludovico Tersigni, attore tra i più interessanti della scena cinematografica contemporanea e grande appassionato di musica, che arriva giovedì alla sua prima diretta televisiva. Dopo aver accompagnato i giudici nelle prime fasi, Ludovico sarà al fianco dei giovani artisti esordienti con cui in questi mesi ha instaurato un legame di complicità.

Ospite d'eccezione della prima puntata live Carmen Consoli. E non è finita: dalla mezzanotte subito fuori i brani originali dei 12 talenti in "X Factor Mixtape vol. 2".

