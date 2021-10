X FACTOR MIXTAPE VOL. 2 , l'album con i brani dei 12 artisti dei live

approfondimento

X Factor 2021

X FACTOR MIXTAPE VOL. 2 nasce dall’esigenza dei protagonisti di X Factor di esprimere in musica la propria identità, proprio in linea con il messaggio che quest’anno lo show ha voluto diffondere sin dalle audition, “Come As You Are”. Seguendo la loro urgenza artistica e il percorso che intraprenderanno insieme ai giudici, i 12 artisti daranno così continuità al racconto musicale partito nelle scorse puntate del programma e che potremo ascoltare ogni volta che vorremo grazie all’album in uscita venerdì su tutti i digital partner.



