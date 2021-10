Live di X Factor 2021, "Valencia" è l'inedito dei Bengala Fire

Sono Mattia Mariuzzo, detto Mario, Andrea Orsella, per gli amici Orso, Davide Bortoletto, Borto, e Alexander Puntel, chiamato Lex, a rompere il ghiaccio subito dopo l'opening. I concorrenti in gara hanno iniziato a esibirsi nei bar della loro provincia, poi alle sagre di paese, in questi ultimi anni hanno fatto oltre cento concerti e da stasera ( QUI LA DIRETTA ) sono pronti a sognare la finale di X Factor ( VAI ALLO SPECIALE ). I Bengala Fire suonano insieme da undici anni e sono consapevoli del loro potenziale. Tanto che fin dalle Audizioni hanno acceso i riflettori su di loro aprendo un dibattito tra Agnelli (loro giudice) e Mika: se a Manuel era piaciuto molto il loro stile nonostante l’influenza di artisti rock britannici come gli Artic Monkeys, a Mika non aveva convinto lo spiccato accento di Manchester del frontman. Ma i Bengala secondo il loro mentore sono una band autentica ("da trippa e vino a colazione"), si muovono uniti seguendo la stessa direzione. Stanno stare sul palco come hanno dimostrato oggi, al loro debutto in diretta . Mika non ricorda il frontman "così figo", prima era più timido, oggi super credibile. Hell Raton rimarca i progressi e il coraggio di osare. Agnelli promette che c'è ancora da imparare e crescere.

Tomorrow I won’t remember your face

Tomorrow I won’t remember your face in the shades

You were Sketches of Spain and four quarters bass drum

Sketches of Spain played at the seaside my babe

Tomorrow I won’t remember your place

the sound and the taste

and the cockroaches met on the way

It was only rock’n’roll

Rock’n’roll

Did you know?

If you dance alone you’re dancing wrong my love

Did you know?

Tomorrow I won’t remember your chest, the basses it caught

when we were there to dance (dance)

It was almost at dawn

Tomorrow I won’t remember your name and

neither will I remember mine and the ways you’ve been mine for a while

Tomorrow I won’t remember your face

you’ll play as a ghost

changing your shape in my brain

(you’re changing your shape in my brain)

Did you know?

It was only rock’n’roll

Rock’n’roll

Did you know?

If you dance alone you’re dancing wrong my love

Did you know?

Rock’n’roll has died a long long time ago

but whether you’re there or you’re not

there is life on this rock and it will

keep on rolling

It is only rock’n’roll

And roll and roll and roll and roll and roll and roll and roll and roll and roll and roll and roll and roll and roll and