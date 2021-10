Live di X Factor, "Cose più grandi di te" è l'inedito de Le Endrigo

Cose più grandi di te: il testo

approfondimento

Mia madre, bocca piena

Scoperta la mia prima sega

Mi disse:

"Da oggi comandi tu"



Contate fino a dieci

Poi dite se siete felici

L'ho fatto:

Ho pianto prima del sei





Ma piangere è da gay

Cose più grandi di te

E i ragazzi faranno i ragazzi

Una mandria di teste di cazzo che fa

Oh oh oh, oh oh oh oh oh

Oh oh oh, oh oh oh oh

E dai centri sportivi alle chiese

Una festa di uomini nudi che fa

Oh oh oh, oh oh oh oh oh

Oh oh oh, oh oh oh oh oh

Sarò una checca e sia

Cose più grandi di te

E i ragazzi faranno i ragazzi

Una mandria di teste di cazzo che fa

Oh oh oh, oh oh oh oh oh

Oh oh oh, oh oh oh oh

E dai centri sportivi alle chiese

Una festa di uomini nudi che fa

Oh oh oh, oh oh oh oh oh

Oh oh oh, oh oh oh oh oh