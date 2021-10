Live di X Factor, "Amore vero" è l'inedito con cui Erio ipnotizza XF

Il livornese Fabiano Franovich, in arte Erio, muove i suoi primi passi nel mondo dell’arte con la pittura, ma è attraverso la musica che riesce esprimere meglio la sua personalità e la voglia di comunicare. Il suo talento è sotto gli occhi di tutti fin dalle Audizioni, quando con la cover di “Can’t help falling in Love” di Elvis Presley, Agnelli lo definisce un “artista senza tempo” e senza preamboli e gli comunica che il suo desiderio è quello di lavorare con lui. La sua dimensione umana è allineata al suo livello artistico, impossibile non restarne affascinati. Stasera (QUI LA DIRETTA) sul palco dei primi Live di XF2021 (VAI ALLO SPECIALE) riporta il suo primo inedito in lingua italiana, dal titolo “Amore vero”. Lo stesso che ha presentato a Manuel Agnelli ai Bootcamp e grazie al quale è volato agli Home Visit. Siamo ai Live ed è solo il primo. Come promesso dal suo mentore, di Erio scopriremo anche lati dell’artista che nemmeno lui stesso conosce. Non vediamo l’ora!

i commenti dei giudici

Emma ha poche parole da dire a Erio: "Che bello che esisti, grazie!". Mika si unisce complimentandosi: "Non sei liscio, ma sei bello e profondo". Per Hell Raton il cantante livornese è incredibile: "Sei uno dei talenti più forti di questa stagione di XF, sei un artista completo". Chiude Agnelli il suo giudice: "E' bello riuscire a capire quando riusciamo a raggiungere le altre persone e questo è quello che sta succedendo a te".

