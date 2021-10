Davanti alle performance di Erio, Manuel Agnelli continua a non riuscire a trattenere le lacrime, ragion per cui lo porta ai Live. Agli Home Visit l'artista canta sulle note di “Please, Please, Please, Let Me Get What I Want” degli Smiths.

erio è tra i protagonisti dei live

A X Factor 2021, Fabiano Franovich (questo il suo nome all'anagrafe), arriva come ultimo concorrente della prima puntata di Audizioni e incanta i giudici con la sua cover di “Can’t help falling in Love” di Elvis Presley. In quella occasione, Agnelli, senza girarci troppo intorno, gli comunica spassionatamente che il suo desiderio è quello di lavorare con lui (Erio a X Factor 2021 canta "Amore Vero", riguarda l’esibizione che ha commosso Agnelli). Detto fatto, l'artista livornese si ritrova tra i prescelti in squadra con Manuel dopo aver cantato agli Home Visit, la struggente cover degli Smiths, “Please, Please, Please, Let Me Get What I Want”. D'ora in poi, i prossimi passi li muoverà sul palco dei Live di XF2021. E dopo averlo visto esibirsi in questa fase di selezioni, non c'è dubbio che continuerà a stupirci con la magia della sua voce e della sua aura. Il suo giudice tra l'altro vuole farci scoprire alcuni lati dell’artista che magari nemmeno lui stesso conosce.