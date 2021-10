Erio a X Factor 2021 canta Amore Vero e commuove Agnelli. VIDEO

Colpisce ancora una volta, Erio si esibisce con il suo primo inedito in lingua italiana e lascia tutti a bocca aperta, i concorrenti, i giudici nella Judge’s zone e lo stesso Manuel, che non nasconde la sua emozione. Appuntamento con X Factor ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno

La puntata di ieri sera (X Factor 2021, rivivi la prima puntata di Bootcamp) si è aperta con le scelte di Manuel Agnelli, il temutissimo giudice si è mostrato a dir poco entusiasta di poter arricchire la sua scelta mescolando le carte senza "le gabbie delle categorie", come lui stesso le ha definite. Sul palco della prima puntata dei Bootcamp (VAI ALLO SPECIALE), a passare questo secondo step di selezione sono i talenti che rispondono ai nomi di Phil Reynolds, che ha portato un’intensa rivisitazione da one man band di “Girl Just Wanna Have Fun” di Cindy Lauper; i Mutonia, che hanno proposto una versione più rock di “Rumour Has It” di Adele; Ava, che con l’inedito “Ritual” ha sorpreso ancora tutti con suoni elettronici e contaminazioni culturali; i Bengala Fire, con l’energica cover dei Fontaines DC “Televised Mind”; ed Erio, che ha fatto addirittura commuovere Agnelli (e non solo) con l’inedito dal titolo “Amore vero”.