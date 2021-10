Grande partenza per la fase dei Bootcamp di X Factor 2021 (VAI ALLO SPECIALE) con le prime attesissime scelte di Manuel Agnelli e Mika e i commenti pungenti e puntuali di Emma ed Hell Raton, che insieme a Ludovico Tersigni hanno studiato con attenzione, come in un vero e proprio gruppo di ascolto, le scelte dei loro compagni di viaggio mentre si cimentavano per la prima volta nella scelta dei concorrenti senza le categorie tradizionali. Tra gli artisti visti sul palco, grande consensi per i Westfalia che hanno recuperato la loro esibizione in un secondo momento per motivi legati al rispetto dei protocolli COVID-19 e sono stati gli ultimi artisti ad esibirsi al Bootcamp di Mika.

