16/20

Sembra chiudersi il sipario dei Bootcamp di Mika ma a X Factor Italia non mancano i colpi di scena. A causa delle restrizioni sanitarie un concorrente non si è potuto esibire e deve recuperare la prova in un altro momento: non è ancora tempo per i talenti selezionati dal giudice di tirare un sospiro di sollievo.

X Factor 2021, rivivi il meglio della prima puntata di Bootcamp