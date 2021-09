Stasera X Factor 2021, ecco tutti i modi per seguirlo

Finalmente il momento tanto atteso è giunto, si apre il sipario sulla nuova edizione del talent show di Sky prodotto da Fremantle, stasera e tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno. Dopo mesi e mesi di trepidante attesa la gara ( VAI ALLO SPECIALE ) può cominciare! E mai come quest'anno sarà un'edizione speciale, con la "s" maiuscola. Pronto a salire sul palco, insieme ai talenti c'è la new entry e nuovo frontman Ludovico Tersigni ( L'INTERVISTA ), tra i protagonisti di Skam Italia – vero fenomeno generazionale che ha rivoluzionato il genere delle teen series – e la confermata giuria formata da Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

Giovedì 16 settembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW, arriverà la prima puntata delle selezioni di X Factor 2021. L’esordio di questa edizione sarà in simulcast su TV8 (al tasto 8 del telecomando), mentre dalla seconda puntata in chiaro X Factor 2021 andrà ogni mercoledì in prima serata.

Le Audizioni: 16 – 23 – 30 settembre

Bootcamp: 7 e 14 ottobre

Home Visit: 21 ottobre

X Factor 2021 – Live: in diretta dal 28 ottobre

X Factor è un programma a cura di Eliana Guerra.

Supervisore di produzione: Vincenzo Molluso. Autori: Paolo Biamonte, Lorenzo Campagnari, Giacomo Carrera, Paolo Gioia, Chiara Guerra, Vincenzo Maiorana. Direzione Musicale: Antonio Filippelli. Regia: Luigi Antonini. Fotografia: Ivan Pierri. Scenografia: Luigi Maresca. Produttori Esecutivi: Barnaby Boccoli, Letizia Celardo, Paolo Scarbaci.

