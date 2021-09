X Factor 2021, al via dal 16 settembre su Sky

Sul palco arriva il nuovo frontman Ludovico Tersigni e tornano i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika per un'edizione inedita. La prima al mondo a dire addio alla storica divisione per categorie di genere, età e formazione musicale. Le 6 puntate delle selezioni ti aspettano su Sky e Now, sempre disponibili On Demand. La serata d'esordio in simulcast su TV8. La conferenza stampa

X Factor 2021 (VAI ALLO SPECIALE) si presenta ai nastri di partenza con molte novità e una importante conferma, a comporre un’edizione che sarà davvero inedita. Quest’anno, lo show di Sky prodotto da Fremantle cambia tutto, a partire dal suo nuovo frontman, Ludovico Tersigni, tra i protagonisti di Skam Italia – vero fenomeno generazionale che ha rivoluzionato il genere delle teen series – e grande appassionato di musica: oltre a conoscerla e ad ascoltarla, suona il basso e la chitarra e ha una band. X Factor 2021 - atteso a partire dal 16 settembre su Sky e NOW, con la prima puntata in simulcast su TV8 - ritrova poi l’amatissima giuria protagonista della precedente edizione: saranno ancora Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika a sedere al tavolo dei giudici, ma il loro compito quest’anno sarà decisamente rinnovato.

La conferenza stampa

Nel corso della conferenza stampa ufficiale abbiamo ascoltato le voci di tutti i protagonisti che a XF hanno lavorato, e tutti, ciascuno dal proprio canto, hanno voluto sottolineare la natura rivoluzionaria di questa edizione inedita alle porte. Per Antonella d’Errico (Executive Vice President Programming di Sky Italia), "X Factor è la shining star del DNA di Sky e rappresenta due cose, la contemporaneità perché racconta il presente e a volte lo precorre, e la ricerca del talento, talento che viene ricercato anche in un conduttore che è di fatto un'altra scommessa". A farle eco Nils Hartmann (Senior Director Original Productions Sky Italia) il quale ha parlato inoltre di una nuova apertura tra generazioni: "Quest'anno XF dà la possibilità a noi genitori di dialogare con i nostri figli proprio grazie all'abbattimento dei limiti preesistenti". Sempre Hartmann, dopo aver dedicato un in bocca al lupo ad Alessandro Cattelan per i suoi nuovi progetti, passa la parola alla new entry Ludovico Tersigni che esprime il suo entusiasmo per questa sua grande avventura: "Non posso che ringraziare tutti per l'opportunità, mi sono sentito subito parte di un gruppo, non solo con i giudici, ma con tutti i concorrenti". E a chi gli chiede i nomi dei conduttori a cui si ispira risponde "mi è sempre piaciuto Fiorello, è un one man show e cercherò di portare sul palco quell'energia e quella luce". Si respira una bella atmosfera sul palco e la complicità esplode nelle parole dei giudici che come loro solito, si divertono a punzecchiarsi tra loro, come sottolinea Mika, "abbiamo riso e pianto insieme, non ci siamo parlati per giorni, ci siamo emozionati ed è una cosa bellissima".

I commenti dei giudici

Emma: "Sono contentissima di ritrovare i miei compagni e ringrazio Sky e Fremantle per questa avventura da cui si può imparare tantissimo anche solo stando ad ascoltare. Per me XF è formativo, mi mette alla prova e mi diverte. Mi piace l'aria che si respira. Rispetto ai generi dico che sono sempre esistiti e sempre esisteranno, ma non dobbiamo fossilizzarci sui termini, la differenza la fa il talento ed è questo che ci renderà sempre unici".

Hell Raton: "Al di là di Ludovico che è stata una grande sorpresa che ho apprezzato moltissimo, ritornare a XF per me è stato come rientrare in famiglia (una famiglia molto animata). Sono felice di salire a bordo di questa bellissima nave".

Manuel Agnelli: "A me piace che XF racconti la musica attraverso i generi e la contaminazione tra questi. Quest'anno il talent ha una grande occasione, raccontare ciò che è successo mentre sta succedendo, e l'epopea dei Maneskin lo conferma: X Factor sta alimentando il cambiamento".

Mika: "Sono daccordo con Manuel, c'è stata una contaminazione (chiede di passargli il termine n.d.r.) che è significativa e l'abbattimento delle categorie ci permette di non sprecare i talenti. In questo modo proteggiamo l'eccellenza e la mettiamo al di sopra del meccanismo".