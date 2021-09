Dal 16 settembre non perdere l’appuntamento con la nuova stagione di X Factor, il format musicale più amato del piccolo schermo che vede quest’anno la partecipazione di Ludovico Tersigni e i confermatissimi quattro giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Nell’attesa, scopri la playlist personale di Manuel Agnelli. VIDEO Condividi:

È iniziato il countdown per la nuova edizione di X Factor (VAI ALLO SPECIALE), in onda dal 16 settembre su Sky e NOW. Mai come quest’anno, il talent più amato e celebrato del piccolo schermo fa il carico di novità: confermatissimi i quattro giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika e al suo primo XF, il nuovo frontman Ludovico Tersigni (L'INTERVISTA A SKY TG24).

La playlist di Manuel Agnelli approfondimento X Factor 2021: cosa sa Emma Marrone su Hell Raton e viceversa? Per prepararci al meglio alla nuova edizione 2021 di XF, il frontman del gruppo alternative rock Afterhours, ci svela la sua playlist personale. La mattina la sveglia suona a ritmo di Kollapse di Einstürzende Neubauten, un pezzo che dà la giusta carica ed energia per iniziare con grinta la giornata. Per restare “focalizzati” anche a metà mattina si continua con White Light/White Heat di The Velvet Underground. E durante il lunch time su quali note ci si sintonizza? Per la colonna sonora della pausa pranzo/spuntino si vola su un pezzo dei Pixies, Cactus. A fine giornata invece, una vena di romanticismo spunta fuori guardando magari un bel tramonto. In questo caso la canzone perfetta sarà un Preludio N°4 dell’Opera 28 di Chopin. La sera chiama relax, bollicine e per finire Boys In The Better Land dei Fontaines D.C. (GUARDA TUTTI I VIDEO DI X FACTOR).