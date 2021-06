X Factor 2021, Ludovico Tersigni si racconta a Sky Tg24

Attore tra i più amati dai giovani, romano, 25 anni di età, segni particolari: un sorriso contagioso, tanto talento e grande entusiasmo Condividi:

L'incontro Appuntamento in un albergo nel centro a Roma, puntualissimo arriva Ludovico, con modi gentili quasi a non voler disturbare, si presenta. Lui è il nuovo conduttore di X Factor 2021, lo show di Sky Uno. “Questo è un momento molto stimolante, molto bello per la mia vita, per la mia carriera ma soprattutto per le persone che sto conoscendo, sto conoscendo nuovi mondi. Sono contento perché è un mondo pieno di musica, che è una delle mie grandi passioni. Quando ho saputo di essere il conduttore di X Factor mi è passata tutta la vita davanti, un momento di passaggio da prima a dopo, un momento molto alto che ricorderò per tutta la vita”. Inizia così il nostro incontro, un’intervista che assomiglia più a una bella chiacchierata tra amici, fatta di risate, leggerezza e voglia di mettersi in gioco. “C’è anche un po' di paura, ma voglio usare la paura come forza motrice per stare sul pezzo, è una paura bella e sincera. Sento la responsabilità di questo nuovo impegno tanto da non dormire più” ci dice mostrando le occhiaie. E poi Ludovico ci racconta tutto il suo entusiasmo per i giudici Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli e proprio per il frontman degli Afterhours, Tersigni ha un debole tanto da definirlo lo “Zio Rock”.

La band, i social, la musica approfondimento Chi è Ludovico Tersigni, frontman di X Factor 2021. FOTO Ci confida di far parte di una band della quale non vuole svelare il nome, si sente molto vicino ai ragazzi che si presentano ai casting, si sente uno di loro. Ludovico non possiede un account Instagram ma è sicuro di voler controllare la temperatura dei social: durante la messa in onda di X Factor, chiederà a Mika o a Manuelito (Hell Raton) di accedere tramite i loro account. “A me piace molto la musica elettronica, vengo dal rock perché mio fratello mi ha lasciato una grande eredità ma sento anche tanto cantautorato, tanto jazz, sono un ascoltatore cross over, sono un onnivoro di musica. Secondo me un buon ascoltatore può arrivare a non avere un genere preferito, questo è il mio tentativo”. L’attore continua:” In questo periodo è cambiata la modalità di fruizione e per me è stato anche un bene. Ci siamo resi conto di quanto sia importante andare a sentire la musica live. Spesso rimandiamo perché siamo abituati alle cose ma questa volta ci siamo resi conto che la vita è “One Shot”, o ci vai o non ci vai”. Durante l’intervista scopriamo che Ludovico è un ragazzo pieno di energie anche se ama fare piccoli pisolini durante la giornata per ricaricarsi. “Mi piace surfare anche se sono agli inizi, amo viaggiare, strimpello il basso”.