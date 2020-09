X Factor, i nuovi giudici si raccontano a Sky TG24: le interviste

Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika: i quattro giudici di questa nuova attesissima edizione del talent show musicale più amato e seguito di sempre si confessano a Sky TG24. Tra aspettative, paure e tanta, tantissima emozione, ecco quello che ci hanno raccontato. Aspettando il grande inizio di X Factor 2020, domani giovedì 17 settembre su Sky e NOW TV



Il conto alla rovescia è incominciato: domani giovedì 17 settembre inizia X Factor 2020 (LO SPECIALE) su Sky e NOW TV, l’edizione diversa e al contempo unica che regalerà non pochi brividi lungo la schiena, parola dei quattro giudici (FOTO).



Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika si sono raccontati a Sky TG24, confessandoci davvero tutto: aspettative ma anche paure, emozioni così come ansie.



Questa edizione entrerà nella storia dato il momento delicato. Momento delicatissimo per chiunque e per qualsiasi settore ma specialmente per il mondo della musica che non se la sta di certo passando bene a causa del contagio da Covid-19 (BOLLETTINO - MAPPE - GRAFICHE) e della conseguente pandemia che ha svuotato i locali, i teatri, gli stadi e tutte quelle location che da sempre incorniciano concerti e live.



Ecco cosa ci hanno raccontato i giudici di X Factor 2020, aspettando di vederli domani sera, giovedì 17 settembre, alle 21.15 su Sky e NOW TV per il grande inizio. Di una grande edizione.



Emma Marrone: “Una sfida nuova” approfondimento Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika a caccia di talenti

Emma Marrone (GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA) ci racconta di come questa sua nuova avventura musicale e televisiva sia da lei percepita come una sfida. “Un modo per mettermi alla prova”, afferma. Per lei poter parlare di musica e stare finalmente in mezzo alla musica in un momento storico in cui gli artisti delle sette note non possono fare il proprio lavoro fino in fondo è un grande privilegio.

E l’altro grande privilegio di cui ci parla è quello della musica come veicolo di messaggi: in un presente sempre più pervaso da discriminazione razziale, omofobia e ignoranza, utilizzare la musica per fare passare certi messaggi diventa fondamentale.

“La musica ha il potere di lanciare certi messaggi, di fare battaglie e magari anche di vincerle”. Parole che chi ha sposato proprio “lei”, la musica, non può che dire con le lacrime agli occhi. E infatti l’emozione di Emma è palpabile, arrivandoci dritta al cuore. Aspettiamo domani per farla arrivare anche dritta alle orecchie.



Hell Raton: “Chi si ferma è perso”



approfondimento El o Hell Raton? Storia del nome del giudice di X Factor Hell Raton (GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA) racconta che nell’emergenza il contrattacco è stato non fermarci. “Chi si ferma è perso. Avere la responsabilità nonché il privilegio di poter comunicare ancora musica e non fermarci è una mission importante per noi giudici di X Factor”. Accenna poi all’esempio che vorrebbe incarnare: accettando questa nuova sfida, Hell Raton vuole appunto essere in qualche modo eseplare. Facendo parte di quella generazione che non ha paura del diverso, gli piace “prendere tante spezie e contaminarle tra loro”. Che è poi quello che anche X Factor fa: prende un po’ di quella cultura musicale, un po’ di quell’altra e le mescola tra loro, ibridandole.



Manuel Agnelli: “L’importanza di raccontare la musica”

approfondimento X Factor, al via le audition

Per Manuel Agnelli la responsabilità numero uno di questa edizione 2020 di X Factor è “non tanto scoprire l’ennesimo nuovo talento ma raccontare la musica".



Approfondire la musica come materia, come mondo, come modo di sentire; raccontare tutta la musica e poterla portare in giro in un momento in cui questa arte non sta girando è ciò che di meraviglioso vedremo (e sentiremo. In una parola: vivremo) a X Factor da domani sera.



“Riuscire a portare la musica nelle case delle persone è una cosa importante”, afferma Agnelli.