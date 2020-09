Emma, Hell Raton, Manuel, Mika: quattro giudici a caccia di talenti

3/5

La seconda novità è HELL RATON, punto di riferimento discografico per la scena rap italiana grazie a Machete, agli anni passati dietro le quinte dell’etichetta Machete Empire Records, fondata nel 2013, di cui è CEO e direttore creativo, e alla produzione artistica degli artisti Me Next, agenzia di management, promotore anche di vari progetti benefici (come Machete Aid on Twitch, maratona a sostegno dei lavoratori del settore musicale colpiti durante l’emergenza sanitaria del Covid-19).

Chi è Hell Raton, nuovo giudice di X Factor