Non c’è un perché a tutte le cose. E a volte quando c’è è figlio della poesia. Del sogno. Del mistero. Ricordiamocelo se fosse tutta logica non conosceremmo il valore della parola stupore. Nuovo giudice di X Factor per l’edizione 2020 è Manuel Zappadu (per gli amici "Manuelito"), insieme a Salmo e Slait fondatore di quel miracolo italiano che è la crew di Machete. Classe 1990, Hell Raton, questo il nome con cui siederà dietro al tavolo della giuria insieme ai suoi colleghi Emma, Manuel e Mika, fino a un po’ di tempo fa si chiamava El Raton. Quando e perché si è scatenato "l’inferno" (hell in inglese)? E qui torniamo al punto di partenza: non c’è un motivo. E se c’è è ben nascosto. D’altra parte sia lui che Slait hanno sempre centellinato le uscite pubbliche. Personalmente, in tanti anni di giornalismo musicale, mai ho intercettato la sua voce. E una sola volta ho intervistato Slait, l’altro leader ombra di Machete.