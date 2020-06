Emma Marrone racconta della sua esperienza losangelina

La cantante è stata in California per molto tempo (e qui si è fatta fare i capelli, portando una sua foto al parrucchiere). Racconta di avventure on the road a stelle e strisce e di quando le hanno proposto di entrare in giuria a X Factor. La prima a cui l'ha detto? No, non sua mamma: Maria De Filippi di Amici, colei che l'ha scoperta insomma.